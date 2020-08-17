Двухметровый персонаж комиксов из стали украсит парк в Волгограде

Общество 17.08.2020 09:38
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17.08.2020 09:38
Черепашка-ниндзя "Рафаэль", выполненный из стали умельцами из Казани и Волгограда, установят сегодня в парке "Раздолье" у интерактивного музея "Россия - моя история". Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, такой необычный арт-объект составит компанию металлическому пауку, установленному в парке в июне текущего года. Необычная скульптура членистоногого до сих пор пользуется спросом у молодых волгоградцев, которые с удовольствием с ней фотографируются. Персонаж комиксов и мультфильмов, как надеются в парке, также понравится молодежи.
Скульптура черепашки-ниндзя весит 120 кг. Его высота 195 сантиметров. Выполнен из стали, обработан специальным химическим составом и защищен атмосферным лаком.
Директор парка "Раздолье" отметил, что скульптура простоит несколько месяцев, после чего ее заменят на другую. "Мы будет ставить арт-объекты, которые через некоторое время будут меняться. Для посетителей такая смена, я думаю, будет наиболее интересной", - отметил Еркин.
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