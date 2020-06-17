Конец самоизоляции в Волгограде обозначат пугающим арт-объектом





Грозное металлическое членистоногое в ближайшее время будет установлено в парке "Раздолье" в центре Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102", появится этот арт-объект после завершения режима самоизоляции и простоит там все лето.

Директор парка "Раздолье" Андрей Еркин пояснил, что цель установки такого арт-объекта - привлечение внимание к новой игровой идее, которая будет воплощена в "Раздолье" сразу после снятия ограничений по COVID-19.





Речь идет о парковом квесте с технологиями дополненной реальности. Киберзона охватит всю территорию парка. Игроки через экраны своих смартфонов будут видеть различные образы CYBER ANIMAL, появляющиеся среди реальных окружающих объектов. Среди них будут гигантские муравьи и пауки, верблюды, волки и т.д. Персонажи будут как положительными, так и отрицательными. Никаких убийств в игре не будет, злодеев можно только оглушать или приручать. Цель игры - собрать как можно больше кристаллов за успешно выполненное задание.





"Игровая киберзона на открытом пространстве является полностью безопасной и не создает условия для массового скопления людей на ограниченной территории", - заверил Еркин.

Напомним, что режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить с 23 июня. Однако некоторые ограничения будут действовать еще до 15 июля. Жителям региона все также необходимо будет носить маски в местах общего пользования и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.



