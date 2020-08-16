Пожилую волгоградку увезли в больницу из автобуса

Происшествия 16.08.2020 10:40
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16.08.2020 10:40
В Волгоградской области произошел очередной инцидент, связанный с получением травм пассажиром общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в первой половине дня 47-летняя женщина-водитель, управляя автобусом «ВолгоБас», на ул. Елецкой резко затормозила. 77-летняя пассажирка не удержалась и упала. С различными травмами пенсионерку доставили в больницу. Накануне, напомним, 53-летняя волжанка разбила голову в салоне другого автобуса, водитель которого также резко затормозил. Ранее, комментируя подобные инциденты, власти объясняли несчастные случаи нарушением правил дорожного движения со стороны других участников движения, в результате чего водители общественного транспорта вынуждены были жать на тормоза, чтобы избежать столкновения.
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