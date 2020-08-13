Суды в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о минировании

Происшествия 13.08.2020 11:50
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13.08.2020 11:50
Анонимные сообщения о минировании поступили сегодня в районные и городские суды Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, в настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей судов до проверки сообщений сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.
Известно, что угрозы поступили в адрес Волгоградского областного суда, районных судов в Волгограде, в частности в Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Краснооктябрьский. Эвакуация также проводится в Михайловском, Быковском, Городищенском районных судах и в Волжском.
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