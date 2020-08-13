

102 случая COVID-19 выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус. РФ, общее количество заболевших в регионе с начала пан демии увеличилось до 10383 человек, из которых 75 – скончались. Новых смертельных фактов не зафиксировано.

За истекшие сутки в Волгоградской области выздоровел 91 человек. Всего поправились 6669 граждан.



