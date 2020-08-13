102 случая COVID-19 выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус. РФ, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 10383 человек, из которых 75 – скончались. Новых смертельных фактов не зафиксировано.
Здравоохранение 13.08.2020 11:43
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13.08.2020 11:43
102 случая COVID-19 выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус. РФ, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 10383 человек, из которых 75 – скончались. Новых смертельных фактов не зафиксировано.
102 случая COVID-19 выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус. РФ, общее количество заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 10383 человек, из которых 75 – скончались. Новых смертельных фактов не зафиксировано.
За истекшие сутки в Волгоградской области выздоровел 91 человек. Всего поправились 6669 граждан.
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