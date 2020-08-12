В Волгоградской области частнику не дали разводить рыбу на федеральной земле

Общество 12.08.2020 16:04
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12.08.2020 16:04
Незаконной признана передача в аренду земельного участка, являющегося федеральной собственностью. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, нарушение было вскрыто надзорным ведомством в Михайловке при проверке исполнения земельного законодательства.
Установлено, что в 2014 году администрация городского округа город Михайловка в нарушение положений Водного кодекса РФ зарегистрировала как муниципальную собственность земельный участок площадью более 22 тыс. кв.м., относящийся к государственной собственности Российской Федерации. Одновременно администрация заключила договор с местным жителем на передачу ему в аренду данного земельного участка для разведения рыбы в расположенном на нем пруду.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным образования земельного участка, исключении записи о нем из Единого государственного реестра недвижимости, признании договора аренды недействительным и применении последствий недействительности сделки. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.
Решение вступило в законную силу.
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