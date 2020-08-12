Волгоградский музей выпустил партию масок для лица с рукописными картинами

Общество 12.08.2020 11:33
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12.08.2020 11:33
Полюбоваться репродукциями картин из коллекции музея Машкова, а также увидеть и даже приобрести многоразовые защитные маски с авторскими работами волгоградского художника приглашает учреждение культуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, здесь выпустили лимитированную коллекцию многоразовых защитных масок ручной работы.
Коллекция масок вдохновлена несколькими шедеврами, входящими в состав собрания Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова: произведениями Ю.К.Галькова «Набережная» 1958 год, Н.Д.Пироговой «Центральная Набережная» 1963 год, М.Ф.Ларионова «Павлины» 1904 год. В состав новой коллекции вошли маски от Марии Мелиховой, члена союза художников России, которая специализируется в художественном текстиле.
Подобная маска является не только защитой, но и украшением, и делает ее владельца причастным к миру искусства, уверяют в музее.
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