Здравоохранение 10.08.2020 11:44
0
10.08.2020 11:44
97 человек заразились COVID-19 за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, выздоровело за прошлый день втрое меньше – 31 житель региона. Новых летальных случаев не зафиксировано.
Общее количество заболевших в Волгоградской области достигло 10095 человек. Скончались 72 человека.
Реклама
Лучше не становится: от коронавируса в Волгоградской области продолжают умирать09.08.2020 12:04
Здравоохранение 09.08.2020 12:04
Скорую вызвали соседи: волгоградца с COVID-19 не спасли в реанимации08.08.2020 12:45
Здравоохранение 08.08.2020 12:45
Уже 70 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса08.08.2020 11:56
Здравоохранение 08.08.2020 11:56
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человек07.08.2020 11:52
Здравоохранение 07.08.2020 11:52
Без синдрома Кавасаки: коронавирус не проявляет агрессии к волгоградским детям06.08.2020 14:16
Здравоохранение 06.08.2020 14:16
Конвейер смертей от коронавируса в Волгоградской области набирает обороты06.08.2020 11:55
Здравоохранение 06.08.2020 11:55
Все тревожнее: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще два человека05.08.2020 11:57
Здравоохранение 05.08.2020 11:57
Волгоградская область остается в цепких лапах коронавируса04.08.2020 11:40
Здравоохранение 04.08.2020 11:40
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизнь03.08.2020 14:55
Здравоохранение 03.08.2020 14:55
В ЦРБ Жирновского района Волгоградской области – новый главврач03.08.2020 14:07
Здравоохранение 03.08.2020 14:07
В Волгоградской области от коронавируса никто не выздоровел03.08.2020 12:07
Здравоохранение 03.08.2020 12:07
Волгоградские больницы получили новую партию аппаратов ИВЛ01.08.2020 13:48
Здравоохранение 01.08.2020 13:48
В Волгоградской области каждый день беременные заболевают COVID-1931.07.2020 20:32
Здравоохранение 31.07.2020 20:32
Раскрыто, как COVID-19 во второй раз проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансера31.07.2020 14:32
Здравоохранение 31.07.2020 14:32
За смерть супруги житель Волгограда взыскал с врачей компенсацию30.07.2020 12:13
Здравоохранение 30.07.2020 12:13
Реклама