Происшествия

В Волгоградской области водитель семерки не уступил дорогу: шестеро пострадавших

Происшествия 10.08.2020 10:24
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10.08.2020 10:24


В Волгоградской области в результате ДТП шесть человек оказались в больнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около десяти часов вечера в Михайловке. «ВАЗ-2107» под управлением 31-летнего водителя двигался по автодороге «Жирновск-Вешенская» со стороны ст. Кумылженской в сторону Михайловки.  При развороте водитель не уступил дорогу и легковушка столкнулась   с попутной автомашиной «Ниссан Алмера»  под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажиры автомашины «ВАЗ»: 21-летний, 24-летний, 27-летний парни и один неустановленный мужчина, а также 24-летняя пассажирка иномарки госпитализированы.

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