В Волгоградской области погиб ребенок на велосипеде

Происшествия 09.08.2020 10:51
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09.08.2020 10:51
Смертельная авария произошла в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне в 20:20 в рабочем поселке Елань 21-летний водитель «Kia Rio» совершил наезд 7-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении. ДТП произошло напротив дома №79 по ул. Московская. В результате столкновения с машиной ребенок получил травмы от которых скончался в больнице.
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