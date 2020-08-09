В Волгограде расширят вдвое проблемный участок дороги на Ангарской

Общество 09.08.2020 09:14
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09.08.2020 09:14
В Волгограде объявлен аукцион на реконструкцию автодороги по улице Ангарской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, участок проезжей части длиной свыше 800 метров от пересечения с улицей Римского-Корсакова до АЗС вблизи Третьей Продольной магистрали расширят вдвое. Проект рассчитан на два года. Компания-подрядчик будет определена 13 августа.
В текущем году дорожникам предстоит перенести инженерные сети из зоны строительства. В перечень работ также входит реконструкция трамвайного переезда в районе МОУ СОШ №36 и расчистка территории.
В 2021 году с наступлением благоприятной погоды подрядная организация начнет расширение проезжей части. Также запланировано строительство пешеходных тротуаров и линии освещения вдоль дороги. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.
Решение о расширении улицы Ангарской принято муниципалитетом в связи с возросшим трафиком на данном участке. Реконструкция позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данном участке.
В 2017 году власти Волгограда уже предпринимали несколько попыток найти подрядчиков для расширения сложного участка дороги на улице Ангарской. Однако все три аукциона, как сообщало информагентство, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проектом на тот момент предусматривались работы по выносу сетей наружного газопровода, переустройству водопровода и канализационного коллектора, контактных электрических сетей, переносу опор ЛЭП, ремонту жд-переездов на кольце 36-й школы, устройству дождевой канализации.
Фото: скриншот с Яндекс.карты.
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