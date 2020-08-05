Сексуально озабоченного волгоградца задержали за нападения на женщин

Происшествия 05.08.2020 09:53
0
05.08.2020 09:53
Житель Волгограда задержан по подозрению в покушении на изнасилование. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 31-летний волгоградец подозревается в совершении двух эпизодов преступления.
По данным следствия, рано утром 31 июля текущего года подозреваемый на улице Новодвинской увидел молодую женщину, которая направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку. Случайным свидетелем происходящего стал прохожий, которому удалось не только предотвратить совершение преступления, но и задержать нападавшего. Незамедлительно на место происшествия мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передал подозреваемого.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей – был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.
Реклама
В Волгограде мошенникам не дали прихватизировать муниципальную квартиру05.08.2020 15:15
Происшествия 05.08.2020 15:15
В Волгограде мошенник разорил миллионершу05.08.2020 13:30
Происшествия 05.08.2020 13:30
В Волгоградской области три автомобиля улетели в кювет05.08.2020 11:01
Происшествия 05.08.2020 11:01
В Волжском 17-летний водитель скрылся после наезда на 6-летнего мальчика05.08.2020 10:47
Происшествия 05.08.2020 10:47
В Волгограде двое наркосбытчиков погорели на выкапывании ямок05.08.2020 10:25
Происшествия 05.08.2020 10:25
Двое волгоградцев столкнулись с обманом при покупке билетов на поезд04.08.2020 10:39
Происшествия 04.08.2020 10:39
Пьяный школьник на мотоцикле врезался в столб в Волгоградской области04.08.2020 09:40
Происшествия 04.08.2020 09:40
В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)03.08.2020 17:13
Происшествия 03.08.2020 17:13
В Волгограде в спешащую скорую влетела легковушка (ВИДЕО)03.08.2020 16:38
Происшествия 03.08.2020 16:38
Волгоградку оставили без денег и белок-летяг03.08.2020 11:05
Происшествия 03.08.2020 11:05
На трассе под Волгоградом иномарка задавила пешехода и опрокинулась03.08.2020 09:19
Происшествия 03.08.2020 09:19
Погибли четверо взрослых, ребенок в тяжелом состоянии: страшное ДТП под Волгоградом02.08.2020 15:26
Происшествия 02.08.2020 15:26
На «дороге смерти» в Волгоградской области перевернулась машина после наезда на пешехода: 1 погибший, 2 раненых02.08.2020 09:48
Происшествия 02.08.2020 09:48
18-летний парень погиб в ДТП в Волгоградской области01.08.2020 09:58
Происшествия 01.08.2020 09:58
На трассе Волгоградской области ночью сбили насмерть пешехода01.08.2020 09:58
Происшествия 01.08.2020 09:58
Реклама