Сексуально озабоченного волгоградца задержали за нападения на женщин





Житель Волгограда задержан по подозрению в покушении на изнасилование. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 31-летний волгоградец подозревается в совершении двух эпизодов преступления.

По данным следствия, рано утром 31 июля текущего года подозреваемый на улице Новодвинской увидел молодую женщину, которая направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку. Случайным свидетелем происходящего стал прохожий, которому удалось не только предотвратить совершение преступления, но и задержать нападавшего. Незамедлительно на место происшествия мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передал подозреваемого.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей – был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.



