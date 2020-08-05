Происшествия

Сексуально озабоченного волгоградца задержали за нападения на женщин

Происшествия 05.08.2020 09:53
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05.08.2020 09:53


Житель Волгограда задержан по подозрению в покушении на изнасилование. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 31-летний волгоградец подозревается в совершении двух эпизодов преступления.
По данным следствия, рано утром 31 июля текущего года подозреваемый на улице Новодвинской увидел молодую женщину, которая направлялась в сторону остановки общественного транспорта. Догнав волгоградку, он повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Потерпевшей удалось отбиться от мужчины и убежать. Спустя полчаса на этой же улице злоумышленник напал на 72-летню пенсионерку. Случайным свидетелем происходящего стал прохожий, которому удалось не только предотвратить совершение преступления, но и задержать нападавшего. Незамедлительно на место происшествия мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передал подозреваемого.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных нападений. В отношении подозреваемого судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей – был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.

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