Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых

Экономика 03.08.2020 18:49 Новости компаний
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03.08.2020 18:49 Новости компаний
Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых.
Приобрести жилье по программе можно:
• на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи;
• на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Условия программы
• Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
• Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей.
• Максимальный срок кредита — 25 лет.
• Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.
Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.
Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Мы реализовываем различные меры поддержки населения, как государственные, так и собственные. Сельская ипотека стала одной из программ, позволяющих оформить ипотеку на очень привлекательных условиях. Уверен, благодаря её продлению мы сможем помочь ещё большему числу наших клиентов реализовать мечты по покупке собственного жилья».
Фото ru.freepik.com
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