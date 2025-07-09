Массовую эвакуацию авто устроила полиция в Волгограде





В Центральном районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовое мероприятия по профилактике нарушений парковки и стоянки автомобилей. Большое количество нарушителей было обнаружено на нижней террасе центральной набережной.





Сразу несколько автомобилей было эвакуировано у речпорта вол время сегодняшнего рейда в связи с нарушением правил парковки. Автомобили нарушителей были эвакуированы на спецстоянку.

В ведомстве напомнили, что при эвакуации автомобиля можно позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции и узнать место стоянки по номеру телефона: +7 (8442) 93-21-31.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области