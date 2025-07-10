В Волгоградской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за суховея





Гидрометцентр предупредил волгоградцев об ухудшении погодных условий. На фоне рекордных в этом сезоне 39ºC жителей области ожидает усиление ветра. Из-за повышения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологами объявлен в регионе жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте для ЮФО, порывы силой 15-18 м/с ожидаются до 18:00 10 июля. Разгул стихии должен сойти на нет лишь ближе к ночи.

Отметим, одновременно в Волгоградской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, объявленный из-за рисков возникновения пожаров. Он будет действовать вплоть до 18:00 14 июля.