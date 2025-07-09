В Волжском злостный нарушитель ПДД собрал коллекцию штрафов на 600 тысяч рублей





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 38-летнего водителя «Лада Веста», у которого накопилось 403 неоплаченных штрафа на сумму более 600 тысяч рублей.

В ходе проверки документов у волжанина не оказалось водительских прав, а также он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

- В отношении нарушителя были составлены административные материалы, рассмотрев которые суд назначил автомобилисту наказание в виде 10 суток ареста, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области