Сегодня, 10 июля, отмечает день рождения митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как сообщает V102.RU, владыке исполнилось 52 года.

- Вы неизменно проявляете отеческую заботу о доверенной Вам Богом волгоградской пастве, от полноты сердечной наставляете её с любовью и мудростью, печетесь о благолепии храмов Божиих, одновременно созидая храмы человеческих душ, - говорится в поздравлении волгоградской паствы. - Полагая свою жизнь на проповедь Евангельской Истины, Вы стремитесь, чтобы посеянное зерно правды Божией дало обильный плод в людских сердцах. Да поможет Вам в этом Господь!

Mитрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (Николай Казанов) родился в Ярославле в семье служащих. Получил светское образование. После окончания Ярославского государственного технического университета поступил в Ярославское духовное училище. Принял постриг 30 июня 2000 года с именем Феодор в честь прп. Феодора Смоленского, Ярославского чудотворца. Был личным секретарем и келейником архиепископа Ярославского Михея до его кончины в 2005 году.

В 2010 и 2024 годах обучался в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии.

Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 года стал епископом Переславским и Угличским. Также решением Священного Синода от 28 декабря 2018 года назначен главой Волгоградской митрополии. 1 января 2019 года был возведен в сан митрополита.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется сегодня к поздравлениям, которые звучат в адрес владыки. Многая и благая лета!

