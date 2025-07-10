В Волгограде напротив здания ФСБ готовятся открыть бюст генералу Воронину





В Центральном районе Волгограда на территории Горсада специалисты завершили установку бюста генерал-лейтенанта госбезопасности Александра Воронина. Офицер в период с 1938 по 1944 год возглавлял управление НКВД Сталинградской области.





Монумент установлен в центральной части сквера, вблизи здания регионального управления ФСБ России. Бронзовый бюст размещён на гранитном основании, территория вокруг него засыпана белоснежной мраморной крошкой.





В настоящее время мемориал укрыт от глаз прохожих белоснежной тканью. Официальное открытие памятника запланировано на следующую неделю и, по предварительной информации, может быть приурочено к годовщине начала Сталинградской битвы, которую отмечают 17 июля.

Напомним, ранее в июне 2025 года депутаты Волгоградской городской думы одобрили мероприятия по увековечиванию памяти генерала Воронина. В свою очередь, администрация Волгограда должна в ближайшее время рассмотреть вопрос о переименовании участка ул. Глубокоовражной, проходящего вдоль Горсада. Предполагается, что он тоже будет носить имя офицера.

Фото: Роман Шлыков, Андрей Поручаев