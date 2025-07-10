



В Волгоградской области более 37 тысяч интеллектуальных приборов учета установили и заменили жителям многоквартирных домов. Стоит отметить, что все работы специалисты официальной энергокомпании проводят бесплатно и только по заявкам потребителей.

Интеллектуальные приборы учета дистанционно передают показания, позволяют удаленно контролировать наличие напряжения у потребителя, фиксировать вмешательства в работу. Также они позволяют устанавливать и менять тарифные зоны и снимать показания во всех жилых помещениях синхронно. Это помогает достоверно определить расход электрической энергии на общедомовые нужды.

При всех плюсах до сих пор существуют мифы об интеллектуальных приборах учета, которым продолжают верить даже самые продвинутые волгоградцы. Например, миф о том, что новые счетчики фиксируют бо́льший объем электрической энергии. В то время, как любые исправные счетчики, что индукционные, что интеллектуальные фиксируют одинаковый объем потребления.

– Отличие индукционных счетчиков прошлого века от интеллектуальных состоит в том, что в последних нет никаких механических частей, вращение которых может замедляться из-за износа механизма. Индукционные счетчики уже не соответствуют по техническим параметрам требованиям законодательства и подлежат замене, – пояснили специалисты «Волгоградэнергосбыта».

Как рассказали в службе транспорта электрической энергии компании, проверка жалоб такого рода, как правило, показывает, что технические параметры работы приборов учета в норме, а все дело в человеческом факторе. Проще говоря, выясняется, что жалобы связаны с сезонным увеличением потребления – летом чаще используются кондиционеры, зимой – отопительные приборы. Значительный рост, который списывают на «продвинутые» счетчики, происходит и с приобретением техники с повышенным энергопотреблением, например, теплых полов.

Другой источник такого мнения – установка новых систем учета в частном секторе. Как правило, здесь долгое время использовались счетчики, установленные в доме. Всё, что «нагорало» при освещении двора, теплиц, подсобных построек, шло «мимо» прибора учета. Поэтому, когда сетевые организации ставят счетчики на границе территории домовладения, счета возрастают. «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчики только в многоквартирных домах, где учитывается потребление электроэнергии внутри квартиры, поэтому в показателях расхода ничего не меняется.

Второй миф об интеллектуальных приборах учета говорит, что электричество будут отключать дистанционно при достижении отрицательного баланса. Но это не совсем так. Интеллектуальные приборы учета позволяют вводить ограничение режима потребления электроэнергии дистанционно, но в соответствии с законодательством Российской Федерации отключение за неуплату (неполную оплату) происходит не при достижении отрицательного баланса, а при превышении размера задолженности свыше 2-х месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета. Отключение происходит после письменного уведомления, которое направляется в платежном документе.

И наконец, еще один миф об «умных» счетчиках связан с мобильным интернетом – якобы после его отключения могут быть сбои в работе автоматических приборов учета электроэнергии. На самом деле связь с приборами учета может прерваться, но счетчик продолжит работать в автономном режиме, а для передачи показаний и иных параметров постоянная связь и не требуется.

– В случае временного отсутствия связи и неполучения данных от него, «опрос» счетчика возобновляется автоматически по мере появления мобильного интернета. Временные сбои и ограничения таким образом, на корректную работу интеллектуального прибора учета повлиять не могут. В случае длительных технических сложностей на место выезжает бригада специалистов, передавать данные самостоятельно нет необходимости, – пояснили в энергокомпании.

Волгоградцев просят отказаться и от общения с мошенниками, которые предлагают заменить прибор учета за деньги или установить счетчик бесплатно, но предоставить пароль из СМС для подтверждения заявки или регистрации в очереди. Специалисты гарантирующего поставщика и подрядчики не требуют никаких кодов и паролей из СМС или по телефону, так же как и личных данных. Установка и замена приборов учета осуществляется только на основании заявок потребителей.