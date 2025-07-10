



В Дзержинском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров проинспектировал итоги второго этапа реконструкции парка Героев-лётчиков. Руководитель высоко оценил масштаб проделанных работ и анонсировал расширение паркового пространства за счёт благоустройства заброшенной зоны у местного пруда.

- Надо завершить развитие этой территории. Долго мы подступали к пруду, это сложный объект, учитывая, что там бьют родники и постоянно пополняется объем воды. Но понимаем прекрасно, что нужно и эту территорию благоустроить, - подчеркнул глава региона.





По информации Андрея Бочарова, к разработке проекта должна быть подключена молодёжь. Соответствующая работа интенсифицируется в ближайшие месяцы. Окончательную концепцию благоустройства утвердят участники молодежного фестиваля #ТриЧетыре, проведения которого запланировано в сентябре 2025 года.





Отметим, второй этап благоустройства парка Героев-лётчиков начался в начале этого года. Здесь были оборудованы новые прогулочные зоны, обустроены детские игровые площадки, спортивные уголки и уличные тренажёры, высажены деревья и кустарники, разбиты цветники. На эти цели из бюджета было выделено 115,8 млн рублей.

Фото: администрация Волгоградской области