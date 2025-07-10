



Власти Волгограда планируют продлить усиленный режим контроля на мостах и путепроводах. 9 июля на Госзакупках был размещён аукцион на право оказания услуг по обследованию сооружений транспортной инфраструктуры.

По условиям контракта компании, прошедшей конкурсный отбор, предстоит организовать автомобильное и пешее патрулирование объектов. В перечень охраняемых сооружений попали: мосты через ВДСК, Мечётку, Царицу, путепроводы по 3-й Продольной, проспекту Ленина, ул. Полоненко, ул. Менделеева, ж/д путям «Латошинский», ул. 40 лет ВЛКСМ, Базисной, Комсомольской, эстакада к речному вокзалу и другие.

Под защитой инфраструктура должна находиться до 30 сентября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 9,9 млн рублей.

Напомним, ранее в мэрии заключали схожий контракт в начале июня. Тогда две недели работы охранного предприятия были оценены в 2,9 млн рублей.