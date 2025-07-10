Судил убийц и чиновников: в Волгограде проводили в почетную отставку судью Еромасова

Сегодня, 10 июля, коллектив Волгоградского облсуда проводил в почетную отставку Сергея Еромасова, который из 38 лет профессионального стажа 34 года проработал судьей. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов поблагодарил Сергея Владимировича за добросовестный труд и высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей, пожелав успехов во всех новых начинаниях, крепкого здоровья и семейного благополучия, - рассказали в облсуде.

Сергей Еромасов за годы работы рассмотрел большое количество судебных дел, в том числе и резонансных. Так, в их числе дело о заказном убийстве в центре Волгограда предпринимателя Сергея Брудного, а также получение крупной взятки бывшим главой Центрального района Александром Новиковым и другие.

Фото: объединенной пресс-службе судов Волгоградской области