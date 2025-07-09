Общество

Номер «112» используют в Волгограде для сообщений о нападении собак

Общество 09.07.2025 20:28
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09.07.2025 20:28


В Волгоградской области «Система 112» будет задействована для приема сообщений от граждан об угрозе нападения агрессивных животных. Как сообщили V102.RU в облдуме, такая возможность прописана в проекте федерального закона, который поддержали депутаты профильных комитетов регионального парламента.

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части содержания домашних животных и обращения с животными без владельцев предусматривает предложение нижней палаты федерального парламента о наделении регионов полномочиями по формированию и реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с животными. 

- Одна из ключевых новелл предусматривает создание системы задействования экстренных служб в ответ на обращения граждан о причинении животными вреда их жизни или угрозы здоровью. Указанную систему реагирования предлагается осуществлять с помощью единого для всех регионов номера «112», - пояснили в областной думе.

Типовой порядок взаимодействия служб, которые будут задействованы в этой системе реагирования на такие обращения,  предложено разработать правительству России. Далее его планируется распространить на все субъекты.

- Данный документ содержит важные изменения, именно ту конкретику, которую очень ждали регионы. Проект закона призван упорядочить и регламентировать работу по профилактике случаев нападения животных на людей, выстроить четкий механизм действий с определением ответственности всех участников системы – от органов власти до приютов, словом – законодательно решить те вопросы, которые копились годами. Наличие единой системы реагирования с фиксацией и анализом каждого обращения также обеспечит предельно объективный мониторинг ситуации, что позволит в дальнейшем выработать максимально эффективный комплекс предложений по законодательному совершенствованию сферы обращения с животными, – отметила председатель думского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева.

Проектом закона также предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать правила передачи животных из приютов новым владельцам. Одновременно органы госвласти на местах будут оценивать эффективность мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по таким показателям, как, в частности, снижение количества нападений и рост доли вакцинированных и стерилизованных животных.

Профильные комитеты рекомендовали Волгоградской облдуме поддержать федеральный законопроект, приняв соответствующее постановление.

Фото из архива V102.RU

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