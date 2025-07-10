В Волгограде очевидцы засняли горящий кран на ул. 50 лет Октября

10 июля в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар на территории стройплощадки. Огонь охватил один из кранов, работающих на ул. 50 лет Октября. Случившееся очевидцы засняли на видео.







- Напротив домов №40 по улице 50 лет Октября и №1А по улице Голубева на стройплощадке раздался резкий хлопок, после чего загорелся подъёмный кран, - сообщают местные жители.

По словам волгоградцев, на месте работают экстренные службы. Во время ЧП мог пострадать водитель крана.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что на текущий момент возгорание ликвидировано.

- В 12:05 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горела кран площади 10 кв. м. Подразделения 7 ПСЧ ликвидировали горение в 12:16. Пострадал водитель - госпитализирован, - подчеркнули в спасательном ведомстве.

Отметим, причины произошедшего в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото и видео: Волгоград. Красноармейский / t.me