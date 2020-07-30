Под Волгоградом автомобиль с 7-летней девочкой опрокинулся в кювет

Происшествия 30.07.2020 10:17
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30.07.2020 10:17
Авария произошла накануне на 44 км автодороги «Червленое-Калач-на-Дону», сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, около 9:30 утра 33-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7», двигаясь со стороны поселка Береславка в сторону Калача-на-Дону, не справился с управлением и выехал на левую обочину автодороги, где потерял управление, пересек проезжую часть и совершил опрокидывание в правый кювет. В результате ДТП водитель и пассажир - девочка 7 лет с травмами были госпитализированы.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области
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