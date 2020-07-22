Не осталось ни «Шиша»: в Волгограде конфисковали нелегальные сигареты

Расследования 22.07.2020 08:38
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22.07.2020 08:38
Волгоградский предприниматель привлечен к ответственности за незаконный оборот табачной продукции без маркировки акцизными марками. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, административное производство было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками полиции в магазине «Шиша», расположенном на ул. 39-ой Гвардейской дивизии, 28. Нелегальную партию сигарет нашли у индивидуального предпринимателя Мгарбел А.К.М. Решением мирового судьи предприниматель оштрафован на 10 тысяч рублей. Нелегальная табачная продукция конфискована.
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