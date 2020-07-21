Еще одна жертва: в Волгоградской области ежедневно прибавляется число заболевших COVID-19





Пятый день подряд фиксируется небольшой рост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. За последние сутки диагноз подтвердили у 95 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. 18 июля было выявлено 89 больных. С этого дня показатель ежедневно возрастал на 1-2 случая.

Также увеличилось число погибших на одного человека. Всего на фоне инфекции скончались 54 жителя области.

Всего в регионе коронавирусом заболели 8244 человека. Из низ почти 4,7 тысячи – выздоровели.







