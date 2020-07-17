В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьи





Выяснение всех обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, убитой большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, продолжается. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК РФ, следователями проведен широкий комплекс следственных действий, и назначено порядка 37 различных судебных экспертиз.



«Отдельные результаты экспертных исследований уже имеются в распоряжении следствия. Эти данные позволяют исключить некоторые ранее звучавшие суждения относительно событий тех лет, и в том числе связанные с идентификацией останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом. Так, на основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.В рамках предварительного следствия проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Из выводов экспертиз следует, что представленные на исследование почвенные образцы из вскрытого в 1991 году захоронения являются легкими и средними песчанистыми суглинками с различной степенью каменистости. Во втором захоронении – 2007 года – почва представлена средними и тяжелыми пылеватыми суглинками, имеющими различную степень каменистости. Эти результаты говорят о несостоятельности мнения о том, что в Поросёнковом Логу, где были обнаружены екатеринбургские останки, почва торфянистая, что вызывает торфяное дубление тел, исключающее возможность определения ДНК.В рамках почерковедческой экспертизы по всем вариантам «Записок Юровского», в тексте которых излагаются события , произошедшие в ночь на 17 июля 1918 года, эксперты установили, что в «Записке Юровского» из Государственного архива РФ рукописные поправки по тексту сделаны им самим, а уточняющие записи на полях и дополнение в конце текста – другим лицом. В рамках проводимых исследований устанавливается, кто именно написал на обоях в «расстрельной комнате» строки стихотворения Генриха Гейне.Также в распоряжении следствия имеется 3D-модель искусственной челюсти, оригинал которой хранится за рубежом - в музее русской истории при Свято-Троицком монастыре. Ее обнаружили в 1918 году при осмотре Ипатьевского дома после расстрела. Проведенное в рамках судебно-медицинской (антропологической) экспертизы исследование не исключает, что этот съемный протез принадлежал человеку, останки которого идентифицированы как останки лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина.Наряду с судебными экспертизами, среди которых историко-архивные, судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, проводятся разные следственные эксперименты. Их результаты оцениваются в совокупности с другими материалами дела, и в ряде случаев позволяют восстановить события тех лет. Один из таких экспериментов, проведенный в аналогичной «расстрельной» комнате в подвале Ипатьевского дома, опроверг звучавшие доводы, что в таком маленьком помещении не могли разместиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела. Другой следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня.Вместе с тем следствию еще предстоит значительный объем работы. В частности, продолжается поиск имеющих значение для дела архивных материалов, в том числе и медицинских документов, – это сложный и трудоемкий процесс, поскольку их единого реестра не существует. Ожидаются заключения ранее назначенных судебных экспертиз», - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.