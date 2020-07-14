«Его нет с нами»: в Волгограде нашли тело пропавшего на лодке мужчины





Сегодня в Красноармейском районе в Волге обнаружено тело 37-летнего Алексея Кашавкина, который пропал четыре дня назад. Эту информацию ИА «Высота 102» подтвердила гражданская супруга мужчины Яна Ковалева. «Да, его больше нет с нами», - пояснила девушка.

Алексей Кашавкин исчез в минувшую пятницу, 10 июля. Вместе с друзьями он отдыхал на Волге в районе острова Денежного в Среднеахтубинском районе. Около 20.30 Алексей сел в резиновую лодку с мотором и уплыл. Больше о его местонахождении ничего не было известно.

По факту обнаружения тела следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда проводит проверку.



