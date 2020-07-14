Расследования

В Волгограде подследственному экс-руководителю отдела СУ СКР продлили арест

Расследования 14.07.2020 10:40
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14.07.2020 10:40


Срок заключения под стражу бывшего руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева продлен до 9 октября , сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую. Под стражей остаются и другие фигуранты скандального дела.

Напомним, Абакар Абдуллаев обвиняется  в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ, п.п. «а,в,ж,з» ч.2  ст. 126 УК РФ. 
По последним данным, свою причастность к инкриминируемым преступлениям проходящий по делу о вымогательстве и похищении человека, совершенных группой лиц, капитан юстиции Абдуллаев отрицает.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева в порядке статьи 91 УПК РФ стало известно 10 мая. В СУ СКР по региону подтвердили, что во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России была установлена причастность следователя к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. 
Обвинение Абакару Абдуллаеву было предьявлено 11 мая.  В этот же день постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении сотрудника СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 июля 2020 года. 

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