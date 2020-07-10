В Волгограде подросток воровал за деньги рельсы





Виновным в вовлечении несовершеннолетнего в преступление и совершение кражи признал Дзержинский районный суд Волгограда 39-летнего местного жителя. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южной транспортной прокуратуре, мужчина осужден к 1 году 8 месяцев в колонии-поселении.

В суде установлено, что в конце июня 2020 года подсудимый, зная о том, что его знакомый не достиг совершеннолетия, вовлек его в совершение кражи рельсов, находящихся рядом с железнодорожным тупиковым путем № 15 станции Разгуляевка Приволжской железной дороги, пообещав ему за это денежное вознаграждение.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



