В Сочи и Крыму готовятся отдохнуть депутаты Волгоградской облдумы





Планы депутатов и членов их семей на предстоящие каникулы рассекретил спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин. Отпуск у народных избранников продлится с середины июля по 17 августа, сообщает ИА «Высота 102». Следующее заседание регпарламент проведет только 20 августа. Первым летний отдых прервет депутат Илья Кошкарев, который почти три месяца этой весной провел на острове Фиджи. Он и члены возглавляемого им комитета по бюджету сразу приступят к рассмотрению проекта поправок в бюджет региона, который внесут в облдуму 8 августа.

«Со многими депутатами общался, знаю их планы, никто за границу не улетает. В лучшем случае уезжают в Сочи и Крым», - рассказал председатель заксобрания.

Блошкин подчеркнул, что срочные проекты законов и постановлений думцы будут принимать в режиме удаленки. При этом он не исключил, что какие-то вопросы потребуется рассматривать в живом формате. Глава регпарламента пообещал участникам и гостям заседания, что с кворумом проблем не будет.

Напомним, на самоизоляцию депутаты облдумы ушли 31 марта. Голосование по неотложным документам в течение последних трех месяцев дума проводила дистанционно. Сегодняшнее заседание стало первым после объявления в регионе режима повышенной готовности.











