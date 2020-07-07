ЖК "Парк Арена" в Волгограде примет переселенцев из трущоб





Администрация Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" приняла от застройщика еще 24 квартиры для расселения горожан из аварийного жилья. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, общая площадь новых квартир составляет свыше тысячи квадратных метров. В настоящее время муниципалитет занимается их оформлением.

Все квартиры расположены в развивающемся жилом комплексе "Парк Арена" в Советском районе. Большая часть домов сдается до конца этого года. По мере введения их в эксплуатацию, будет проводиться расселение граждан.

Новое жилье передадут владельцам после оформления всех необходимых документов. При подборе квартиры, как отмечается, будет учитываться как площадь аварийного помещения, по условиям программы новое жилье не может быть меньше старого, так и запросы переселяющихся волгоградцев. Горожане получат однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и установленными газовыми плитами.

На сегодняшний день в рамках реализации первого этапа проекта муниципалитет предоставил переселенцам 132 жилых помещения. В ряде случаев квартиры превосходят по площади аварийное жилье. Так, например, для одной из семей, владеющей квартирой в доме №6 по улице Вучетича, специалисты подобрали двухкомнатную квартиру площадью порядка 55 квадратных метров, что почти на 20% больше площади их старого жилья.

Всего до конца текущего года переедут в новые дома собственники 303 комнат и квартир в аварийном фонде. Жилье волгоградцы получают в жилых комплексах "Колизей", "Ново-Комарово" и "Парк Арена" в Кировском и Советском районах. Тем собственникам, которые предпочли получить денежные компенсации за свою недвижимость, выплачено свыше 127 миллионов рублей за 107 жилых помещений. Оценку стоимости каждого объекта определяют независимые эксперты.

Региональная программа, созданная для выполнения федерального проекта в Волгоградской области, стартовала в 2019 году. Всего до 1 сентября 2025 года в областном центре предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.



