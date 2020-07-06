



За неповиновение законным требованиям сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области к ответственности привлечен местный житель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, гражданин на автомобиле «Chevrolet Lacetti» был остановлен для проверки документов вблизи села Савинка Палласовского района.

«Представившись водителю транспортного средства, сотрудники Управления потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность и дающие право нахождения в пограничной зоне. Гражданин указанное требование проигнорировал, после чего скрылся от пограничников тем самым не выполнив законные требования сотрудников Управления, связанные с исполнением ими обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение нарушителя были установлены», - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

Нарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста.





«Во избежание подобных ситуаций напоминаем, что в Волгоградской области в пределах муниципальных образований Палласовского и Старополтавского районов, на территориях, непосредственно прилегающих к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, установлена пограничная зона, где действуют правила пограничного режима. Они регламентируют въезд (проход), временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств, ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий. Подробную информацию о правилах пограничного режима и выдаче пропусков и разрешений на различные виды деятельности в пограничной зоне можно уточнить в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а, телефон для справок: (8442) 39-68-87, а также в отделе в г. Палласовке: Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11, телефон для справок:(84492) 62-9-05», - подчеркнули пограничники.



