Происшествия

Заснул за рулем: мать и дочь из Саратова погибли в жутком ДТП под Волгоградом

Происшествия 06.07.2020 10:31
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06.07.2020 10:31




Утомляемость водителя, который направлялся на море, стала причиной страшной аварии в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, по роковой случайности за рулем легковых автомобилей, которые столкнулись лоб в лоб на трассе "Волгоград-Сальск" утром 5 июля, находились жители Саратовской области. Одни возвращались с моря, другие только ехали на отдых.
Автомобиль "Nissan" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с "Hyundai Santa Fe". Как установили полицейские, водитель "Nissan", по вине которого и произошло ДТП, более 4-х часов находился в пути без отдыха и под утро заснул за рулем. 

В результате ДТП в больницу были доставлены три человека - оба водителя и 46-летняя пассажирка автомобиля"Hyundai Santa Fe". От полученных травм на месте скончались 49-летняя пассажирка "Nissan" и ее 12-летняя дочь. 
Госавтоинспекция Волгоградской области обращается ко всем водителям и рекомендует не пренебрегать отдыхом во время пути, останавливаться на специализированных стоянках, кемпингах с целью снижения утомляемости в пути.

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