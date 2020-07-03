Расследования

Приговор экс-судье за неправосудные решения вынесли в Волгоградской области

Расследования 03.07.2020 15:50
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03.07.2020 15:50


К полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года приговорен 34-летний бывший судья Камышинского городского суда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, Камышинский городской суд признал его виновным в вынесении заведомо неправосудных решений (ч.1 ст. 305 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в производстве осужденного находились несколько гражданских дел о взыскании со страховой компании в пользу местных жителей денежных компенсаций. Два судебных заседания им были назначены на 31 марта 2017 года, однако сам служитель Фемиды на них не явился. Узнав по телефону от секретаря о прибытии в суд участников процесса, он дал указание подписать у представителей истцов необходимые документы о разъяснении им прав, а затем изготовить протоколы судебных заседаний, где отразить ложные сведения, в том числе о дате, времени и участниках. Спустя несколько дней судья лично изготовил и подписал фиктивные решения, частично удовлетворив исковые требования граждан.
Впоследствии указанные неправосудные акты были отменены коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда, а материалы направлены на новое рассмотрение.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.

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