



Волгоградская областная дума в ближайшее время рассмотрит результаты прошедшего параллельно с голосованием по Конституции опроса населения о часовом поясе. Как сообщает ИА «Высота 102», точные итоги опроса пока официально не оглашались. Известно лишь, что свое мнение о смене часового пояса в регионе высказали около 74% процентов избирателей - такую цифру назвал глава региона на сегодняшнем совещании в администрации. В настоящее время в муниципальных образованиях идет подсчет голосов. Говоря о явке, Андрей Бочаров отметил, что в голосовании по поправкам в Конституцию в регионе приняли участие гораздо больше избирателей, чем в опросе по времени. Напомним, по итогам обработки всех протоколов в Волгоградской области за поправки в Конституцию России проголосовали 83,39% участников голосования, против – 15,86%. Явка составила 80,4%.



