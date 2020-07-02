Происшествия 02.07.2020 10:06
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02.07.2020 10:06
Аварию в центре Волгограда спровоцировала 37-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля "Mazda 6". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, иномарка выехала со стороны улицы Володарского и двигалась по проспекту Ленина в направлении улицы Мира.
Напротив дома №15 водитель решила проскочить на красный сигнал светофора и врезалась в "Ладу Весту", которая двигалась по проспекту Ленина. От удара иномарка опрокинулась. Водителя "Mazda 6" госпитализировали в больницу.
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