Стали известны окончательные результаты голосования по Конституции в Волгоградской области

Общество 02.07.2020 08:18
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02.07.2020 08:18
В Волгоградской области по итогам обработки 100% протоколов УИК в поддержку внесения изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовало 83,39% участников голосования, принявших участие в голосовании, против – 15,86% принявших участие в голосовании. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облизбиркоме.
Явка участников голосования в Волгоградской области составила 80,40%.
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