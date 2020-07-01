В Волгограде наблюдателя от «Яблока» с воспаленными глазами удалили с участка

Общество 01.07.2020 11:07
0
01.07.2020 11:07
Наблюдателя от партии «Яблоко» в Волгограде не допустили на избирательный участок №313 из-за признаков ОРВИ. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня утром в Ворошиловском районе перед открытием УИКа, расположенного в помещении муниципального подросткового клуба на улице Липецкой.
У мужчины была повышенная температура тела и воспаленные глаза. Члены комиссии не разрешили ему зайти на участок и отправили домой. О случившемся известили управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Председатель ТИК Ворошиловского района Волгограда Галина Либина пояснила, что сначала у наблюдателя температура тела была 37 °С, затем она повысилась до свыше 38 °С. «Все это время гражданин находился в специальном помещении, не контактируя с участниками голосования и членами комиссии. Медицинский работник, находящийся на участке, рекомендовал гражданину обратиться за медицинской помощью. После ухода наблюдателя помещение для голосования было обработано дезинфицирующими средствами», - заключила председатель территориального избиркома.
Сегодня проходит седьмой по счету и финальный день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В Волгоградской области с 8.00 до 20.00 работают 1492 участковые комиссии, из которых 12 образованы на предприятиях и в медучреждениях.
Реклама
Потное лицо, жара, июль: члены избиркомов Волгограда стоически переносят духоту01.07.2020 13:50
Общество 01.07.2020 13:50
Пропавшего в Волгограде мальчика нашли живым01.07.2020 13:43
Общество 01.07.2020 13:43
В день юбилея председатель Волгоградского облсуда рассказал о мечтах и самых сложных делах01.07.2020 11:30
Общество 01.07.2020 11:30
В Волгоградской области назвали районы-передовики по голосованию за Конституцию01.07.2020 11:27
Общество 01.07.2020 11:27
Золотые рыбки и сомы вернулись на Центральную набережную Волгограда01.07.2020 10:32
Общество 01.07.2020 10:32
«Живу ниже плинтуса»: волгоградские безработные жалуются на недоплату пособий01.07.2020 09:18
Общество 01.07.2020 09:18
Названа цена опроса жителей Волгоградской области об исчислении времени01.07.2020 08:40
Общество 01.07.2020 08:40
64% избирателей Волгоградской области проголосовали по поправкам в Конституцию01.07.2020 08:00
Общество 01.07.2020 08:00
На въезде в Волгоград рухнула стела с названием города30.06.2020 22:24
Общество 30.06.2020 22:24
В Волгограде появились патриотичные столбы30.06.2020 19:31
Общество 30.06.2020 19:31
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка будет реализована Программа по развитию личностного потенциала30.06.2020 17:15
Общество 30.06.2020 17:15
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет30.06.2020 15:18
Общество 30.06.2020 15:18
Свыше 1 млн человек пришли на участки для голосования в Волгоградской области30.06.2020 13:55
Общество 30.06.2020 13:55
Волгоградец за некачественный шлем виртуальной реальности отсудил солидную сумму30.06.2020 13:03
Общество 30.06.2020 13:03
В Волгограде погибшая от коронавируса женщина до последнего не обращалась к медикам30.06.2020 13:01
Общество 30.06.2020 13:01
Реклама