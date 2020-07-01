В Волгограде наблюдателя от «Яблока» с воспаленными глазами удалили с участка





Наблюдателя от партии «Яблоко» в Волгограде не допустили на избирательный участок №313 из-за признаков ОРВИ. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня утром в Ворошиловском районе перед открытием УИКа, расположенного в помещении муниципального подросткового клуба на улице Липецкой.

У мужчины была повышенная температура тела и воспаленные глаза. Члены комиссии не разрешили ему зайти на участок и отправили домой. О случившемся известили управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Председатель ТИК Ворошиловского района Волгограда Галина Либина пояснила, что сначала у наблюдателя температура тела была 37 °С, затем она повысилась до свыше 38 °С. «Все это время гражданин находился в специальном помещении, не контактируя с участниками голосования и членами комиссии. Медицинский работник, находящийся на участке, рекомендовал гражданину обратиться за медицинской помощью. После ухода наблюдателя помещение для голосования было обработано дезинфицирующими средствами», - заключила председатель территориального избиркома.

Сегодня проходит седьмой по счету и финальный день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В Волгоградской области с 8.00 до 20.00 работают 1492 участковые комиссии, из которых 12 образованы на предприятиях и в медучреждениях.