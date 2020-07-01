Происшествия

Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»

Происшествия 01.07.2020 09:51
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01.07.2020 09:51


Водитель автомобиля «МАН» пострадал в результате столкновения с фурой «Mercedes-Benz» в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 741 км автодороги Р-22 «Каспий».
Установлено, что 33-летний водитель грузовика «МАН», двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик «Mercedes-Benz». После столкновения водитель автомобиля «МАН» совершил съезд с трассы в лесополосу. Водителя госпитализировали в больницу.

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