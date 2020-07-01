Две фуры столкнулись на трассе «Волгоград-Москва»





Водитель автомобиля «МАН» пострадал в результате столкновения с фурой «Mercedes-Benz» в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на 741 км автодороги Р-22 «Каспий».

Установлено, что 33-летний водитель грузовика «МАН», двигаясь со стороны Москвы в Волгоград, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик «Mercedes-Benz». После столкновения водитель автомобиля «МАН» совершил съезд с трассы в лесополосу. Водителя госпитализировали в больницу.



