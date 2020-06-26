Больному малышу в Волгоградской области по решению суда купили лекарство за 40 млн рублей





Комитет здравоохранения Волгоградской области исполнил решение суда, обеспечив 4-летнего ребенка-инвалида дорогостоящим лекарственным препаратом. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В мае текущего года, напомним, надзорное ведомство добилось судебного решения об обеспечении дорогим медицинским препаратом ребенка с редким генетическим заболеванием. Ранее в прокуратуру обратилась мать ребенка-инвалида с жалобой о нарушении его социальных прав.

Установлено, что 4-летний мальчик нуждается в постоянном приеме специального препарата. Вопреки требованиям законодательства, ребенок своевременно лекарством препаратом не обеспечивался. При этом стоимость препарата на год применения превышает 40 миллионов рублей.

Суд обязал региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка лекарством. Исполнение судебного решения было взято прокуратурой на контроль.



