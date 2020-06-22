В Волгоградской области одинокой пенсионерке помогли вернуть ускользавшую квартиру





Камышинская городская прокуратура помогла 82-летней пенсионерке восстановить нарушенные жилищные права на квартиру. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, пожилая женщина передала своей знакомой право управлять ее однокомнатной квартирой в новостройке и пенсионными выплатами в обмен на присмотр и уход.

Однако вместо договора пожизненного содержания с иждивением (ренты) между женщинами был заключен договор купли-продажи квартиры. При этом денежные средства в сумме 1 млн рублей покупателем продавцу не передавались, пенсионерка продолжала проживать в квартире, не снималась с регистрационного учета по месту жительства.

Через некоторое время отношения между женщиной и ее сиделкой испортились, в связи с чем пенсионерка потребовала вернуть ей квартиру, на что получила отказ.

По результатам проверки Камышинской городской прокуратурой было предъявлено исковое заявление в суд о признании сделки недействительной (притворной), поскольку она была совершена с целью прикрыть другую сделку.

Договор купли-продажи квартиры признан недействительным с приведением сторон в первоначальное положение. Судебное решение в законную силу не вступило.



