Волгоградец идет под суд за наглую рубку ясеня под окнами многоэтажки





До 7 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Кировского района Волгограда за незаконную рубку зеленых насаждений. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина полностью признал свою вину.

По версии следствия, в апреле 2019 года в ночное время он приехал в Краснооктябрьский район Волгограда, где без соответствующих разрешительных документов для личных нужд начал рубить топором ясень, растущий возле одного из жилых домов.

Вызванный жильцами наряд полиции задержал рубщика, однако тот уже успел повредить дерево диаметром 50 см до степени прекращения роста. Стоимость причиненного ущерба составила более 155 тысяч рублей.

Предварительное расследование проводилось следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г.Волгограду. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



