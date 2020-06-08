Экология 08.06.2020 16:24 Новости компаний
0
08.06.2020 16:24 Новости компаний
Благотворительная онлайн-викторина, посвященная Дню эколога, генеральным партнером и инициатором которой выступил Поволжский банк Сбербанка, собрала свыше 1000 игроков из 20 субъектов РФ.
Согласно условиям игры, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на реализацию экологических инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сумма составила 25 тыс. рублей. Поволжским банком Сбербанка было принято решение удвоить данную сумму, итоговая сумма составит 50 тыс. рублей.
Денежные средства будут направлены на оплату «Экотакси» в Саратовское волонтёрское движение «Зелёный бык», которое занимается вывозом вторсырья с последующей его досортировкой и отправкой на переработку. Благодаря данному сервису вывоза вторсырья жители региона смогут доставить на переработку стекло, батарейки, пластик, пенопласт, макулатуру, металл и технику.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив, направленных на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Так, за последний год Сбербанк вдвое снизил объем используемой бумаги при работе с физическими лицами и передал на переработку больше 5 тысяч тонн макулатуры. В этом году мы продолжаем работу над «зелеными» проектами, вовлекая не только сотрудников банка, но и жителей регионов».
В игре приняли участие команды из Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Ставропольского и Пермского, края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Башкортостан.
Также ко Дню эколога Поволжский банк Сбербанка приготовил специальный тематический стикерпак #СБЕРегиПрироду для одного из мессенджеров. Скачать бесплатно его можно по ссылке
Реклама
В Волгограде ёлки-палки на клиентском маршруте ЧМ-2018 польют из гидранта06.06.2020 20:41
Экология 06.06.2020 20:41
В Волгограде улица имени прославленного генерала превращается в помойку06.06.2020 17:11
Экология 06.06.2020 17:11
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов05.06.2020 12:52
Экология 05.06.2020 12:52
К Всемирному дню охраны окружающей среды волжские пивовары AB InBev Efes закончили благоустройство родника «Черемуховский»05.06.2020 08:39
Экология 05.06.2020 08:39
Поволжский банк Сбербанка приглашает на посвященную Дню эколога благотворительную онлайн-викторину04.06.2020 15:17
Экология 04.06.2020 15:17
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранче03.06.2020 16:16
Экология 03.06.2020 16:16
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектам03.06.2020 15:51
Экология 03.06.2020 15:51
Сбербанк увеличивает количество зеленых насаждений в России03.06.2020 14:42
Экология 03.06.2020 14:42
В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодье29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
В Волгограде признали запрещенной инструкцию по охоте с петлями в России27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Мусорный позор: в Волгограде никак не остановят рост несанкционированных свалок26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Волжская ГЭС снова наращивает сбросы26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после суда25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской пойме21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
В Волгограде пресекли сброс стоков в речку20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Реклама