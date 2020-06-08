Экология

Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов России

Экология 08.06.2020 16:24 Новости компаний
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08.06.2020 16:24 Новости компаний


Благотворительная онлайн-викторина, посвященная Дню эколога, генеральным партнером и инициатором которой выступил Поволжский банк Сбербанка, собрала свыше 1000 игроков из 20 субъектов РФ. 
Согласно условиям игры, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на реализацию экологических инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сумма составила 25 тыс. рублей. Поволжским банком Сбербанка было принято решение удвоить данную сумму, итоговая сумма составит 50 тыс. рублей.
Денежные средства будут направлены на оплату «Экотакси» в Саратовское волонтёрское движение «Зелёный бык», которое занимается вывозом вторсырья с последующей его досортировкой и отправкой на переработку. Благодаря данному сервису вывоза вторсырья жители региона смогут доставить на переработку стекло, батарейки, пластик, пенопласт, макулатуру, металл и технику.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив, направленных на продвижение бережного отношения к окружающей среде.  Так, за последний год Сбербанк вдвое снизил объем используемой бумаги при работе с физическими лицами и передал на переработку больше 5 тысяч тонн макулатуры. В этом году мы продолжаем работу над «зелеными» проектами, вовлекая не только сотрудников банка, но и жителей регионов». 
В игре приняли участие команды из Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Ставропольского и Пермского, края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Башкортостан.
Также ко Дню эколога Поволжский банк Сбербанка приготовил специальный тематический стикерпак #СБЕРегиПрироду для одного из мессенджеров. Скачать бесплатно его можно по ссылке

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