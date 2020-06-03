Общество 03.06.2020 12:37
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03.06.2020 12:37
Волгоградская область сохранила антилидерство среди регионов по зарплатным долгам. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по данным на 1 мая долг просроченной задолженности по зарплате в регионе составлял 53 миллиона 375 тысяч рублей. На втором месте - Ростовская область (около 40 миллионов рублей). Для сравнения: на 1 апреля долг по зарплате в Волгоградской области оценивался в 53 миллиона 826 тысяч рублей. Снижение зарплатного долга за месяц оказалось мизерным – всего 0,8%.
По данным на 1 апреля 898 работников не могли получить положенную им зарплату. По последней информации, их стало меньше почти на сотню – 799 человек. Таким образом, перед сотней человек погасили долги в среднем по пять тысяч рублей каждому.
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