Здравоохранение 03.06.2020 09:50 Новости компаний
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03.06.2020 09:50 Новости компаний
Тестирование на коронавирусную инфекцию на Гремячинском ГОКе в Волгоградской области уже прошли около 1000 человек, которые ранее находились на удаленном режиме работы, по причине отпуска или больничного не посещали промплощадку более семи календарных дней, а также все вахтовики перед выходом на работу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как отмечают на предприятии, строгие меры предосторожности предприятие реализует для защиты сотрудников и их семей от угрозы коронавирусной инфекции.
Мероприятия по предупреждению распространения эпидемии на Гремячинском ГОКе действуют согласно распоряжениям оперативного штаба, созданного с момента начала пандемии. Штаб, возглавляемый генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» Игорем Нечаевым, действует совместно с руководителями и представителями органов власти в регионах и городах присутствия всех предприятий компании.
Перед выходом на рабочие места после пребывания дома, в режиме самоизоляции, все сотрудники проходят тестирование. Для этих целей созданы пункты тестирования разработан график прохождения процедуры, согласно которому работники сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции.
Первыми тестирование прошли исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров и другие руководители предприятия. Тесты показали отрицательный результат – все тестируемые здоровы.
«Использование тестов позволяет нам создать максимально безопасные, учитывая текущую ситуацию, условия работы, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Мы заботимся о безопасности своих семей, коллег и всего нашего предприятия в целом. Строгими мерами мы препятствуем заносу инфекции на комбинат, значит, сохраняем производство, рабочие места, заработок и стабильность для всех работников».
Использование тестов на наличие коронавирусной инфекции – только одна из мер, которые предпринимает компания «ЕвроХим» для защиты своих сотрудников. Коллектив Гремячинского ГОКа обеспечен достаточным количеством дезинфицирующих средств, защитных масок и перчаток. Все производственные и административные помещения, а также корпоративный транспорт проходят санобработку.
Въезд транспорта на территорию комбината возможен только после обработки колес дезинфицирующим составом. Соблюдаются правила дистанцирования и термометрии, в том числе в корпоративных автобусах.
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