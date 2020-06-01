Экономика

80% компаний МСБ отметили снижение спроса с начала пандемии коронавируса

Экономика 01.06.2020 16:16
0
01.06.2020 16:16


По данным апрельского замера Индекса RSBI — ежемесячного исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России, сообщает ИА «Высота 102», после введения режима самоизоляции падение спроса отметили 80% предпринимателей сектора МСБ.

В разрезе по размеру бизнеса наиболее пострадали микро-предприятия — среди них падение спроса отметили 85% опрошенных. Малый и средний бизнес пострадал меньше: спрос упал у 74% и 76% соответственно.
Что касается видов деятельности, то здесь ожидаемо сильнее всех пострадали сферы услуг и торговли— сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей соответственно. Промышленные предприятия отметили меньшее падение, спрос сократился лишь у 73%. 
Говоря о последствиях снижения спроса, четверть компаний (27%) не рассматривают возможность закрытия бизнеса, т.к. обладают достаточными резервами. 36% считает возможным закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию/услуги. Еще 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: для 11% о временном и 4% о полном закрытии.
В разрезе по размеру компании ситуация выглядит следующим образом:
В разрезе по видам деятельности наиболее оптимистично настроено производство: отсутствие снижения спроса отметили 27%, а о закрытии предприятия речь не идет почти в половине компаний (45%), а возможность закрытия при дальнейшем отсутствии спроса рассматривают только 29% производителей (против 36% в общей выборке).
Данные сфер торговли и сферы услуг близки к показателям общей выборки.
Принимая во внимание, что опрос проводился в конце апреля, когда сроки снятия ограничений режима самоизоляции еще не были известны, предприниматели так оценили перспективы функционировании своего бизнеса в условиях карантина:
Относительно разреза по сфере деятельности, здесь все показатели торговли, производства и сферы услуг близки к общей выборке. 
Стоит отметить, что предприниматели стараются минимизировать последствия пандемии, в первую очередь, пытаясь договориться с контрагентами и арендодателями об отсрочках платежей. Так самыми популярными со стороны бизнеса действиями по снижению операционных расходов названы следующие:
• договориться с контрагентами о предоставлении отсрочек по платежам — 38%
• договориться с арендодателем о предоставлении отсрочки по арендной плате— 38% 
• договориться с арендодателем о снижении размера арендных платежей — 35% 
(вопрос предполагал несколько вариантов ответа)

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В апрельском замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1612 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. – на рынке наблюдается стагнация.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 11:18
Экономика 29.05.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2020 10:03
Экономика 29.05.2020 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 09:39
Экономика 29.05.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:23
Экономика 28.05.2020 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 16:40
Экономика 28.05.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 15:12
Экономика 28.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 10:20
Экономика 28.05.2020 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 17:06
Экономика 27.05.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 15:49
Экономика 27.05.2020 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 14:06
Экономика 27.05.2020 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 09:13
Экономика 27.05.2020 09:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Компания «Флор Ателье»: букеты, шары и море позитива на любой случайСмотреть фотографии
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
13:41
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернатеСмотреть фотографии
11:57
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садовСмотреть фотографии
11:42
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смертьСмотреть фотографии
11:21
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиянСмотреть фотографии
11:16
В центр Волгограда залетела чудо-птицаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгоградской области стали меньше рожатьСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде не удалось продать на торгах гостиницу ценой в полмиллиардаСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылсяСмотреть фотографии
09:37
«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирусСмотреть фотографии
08:42
На севере Волгограда сгорели три автомобиляСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде стихия угрожает разрушением новой дороге в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
20:50
Мэрия Волгограда обнародовала сведения о зарплатах руководства районных МБУСмотреть фотографии
19:36
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗСмотреть фотографии
18:37
РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
15:47
Экс-спикер гордумы Волгограда обогнала по зарплате всех руководителей МУКСмотреть фотографии
15:18
В городе Волгоградской области усложнилась обстановка по COVID-19Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 