



По данным апрельского замера Индекса RSBI — ежемесячного исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России, сообщает ИА «Высота 102», после введения режима самоизоляции падение спроса отметили 80% предпринимателей сектора МСБ.





В разрезе по размеру бизнеса наиболее пострадали микро-предприятия — среди них падение спроса отметили 85% опрошенных. Малый и средний бизнес пострадал меньше: спрос упал у 74% и 76% соответственно.

Что касается видов деятельности, то здесь ожидаемо сильнее всех пострадали сферы услуг и торговли— сокращение спроса зафиксировали 82% и 81% предпринимателей соответственно. Промышленные предприятия отметили меньшее падение, спрос сократился лишь у 73%.

Говоря о последствиях снижения спроса, четверть компаний (27%) не рассматривают возможность закрытия бизнеса, т.к. обладают достаточными резервами. 36% считает возможным закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию/услуги. Еще 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: для 11% о временном и 4% о полном закрытии.

В разрезе по размеру компании ситуация выглядит следующим образом:

В разрезе по видам деятельности наиболее оптимистично настроено производство: отсутствие снижения спроса отметили 27%, а о закрытии предприятия речь не идет почти в половине компаний (45%), а возможность закрытия при дальнейшем отсутствии спроса рассматривают только 29% производителей (против 36% в общей выборке).

Данные сфер торговли и сферы услуг близки к показателям общей выборки.

Принимая во внимание, что опрос проводился в конце апреля, когда сроки снятия ограничений режима самоизоляции еще не были известны, предприниматели так оценили перспективы функционировании своего бизнеса в условиях карантина:

Относительно разреза по сфере деятельности, здесь все показатели торговли, производства и сферы услуг близки к общей выборке.

Стоит отметить, что предприниматели стараются минимизировать последствия пандемии, в первую очередь, пытаясь договориться с контрагентами и арендодателями об отсрочках платежей. Так самыми популярными со стороны бизнеса действиями по снижению операционных расходов названы следующие:

• договориться с контрагентами о предоставлении отсрочек по платежам — 38%

• договориться с арендодателем о предоставлении отсрочки по арендной плате— 38%

• договориться с арендодателем о снижении размера арендных платежей — 35%

(вопрос предполагал несколько вариантов ответа)





Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В апрельском замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1612 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. – на рынке наблюдается стагнация.



