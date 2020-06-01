Общество

«Про нас никто не говорит»: еще в одной волгоградской больнице нашли коронавирус

Общество 01.06.2020 09:37
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01.06.2020 09:37


В клинической больнице скорой медицинской помощи №15 в Красноармейском районе Волгограда закрылось отделение хирургии из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как рассказали ИА «Высота 102» медработники, уже с 21 мая отделение закрыто на карантин вместе с пациентами и врачами. «У нашего завотделением нашли коронавирус. Диагноз подтвердился и у четырех больных. Нас здесь десять сотрудников – врачи, медсестры. Мы находимся в полной изоляции от родных и близких. И никто про нас ничего не говорит! Есть информация о 25-й больнице, больнице №7, больнице Фишера. А мы сидим десять дней и тишина», - рассказали медработники. 
По предположению врачей, сообщать о новой вспышке коронавируса в медучреждении чиновникам невыгодно.  «Сотрудники хирургического отделения оказывали медицинскую помощь заразившимся коронавирусом пациентам, которые здесь лежали до того, как их перевели в инфекционные госпитали. Однако мы не получили выплаты, озвученные президентом РФ В.Путиным в размере 80 тысяч рублей врачам и  50 тысяч среднему медперсоналу. Хотя мы работали с коронавирусными пациентами! Где же справедливость?», - спрашивают врачи. 
Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием ситуации к руководству больницы №15 и готова опубликовать его точку зрения. 

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