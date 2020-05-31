РФС нагрянет с инспекцией на «Волгоград Арену»

Общество 31.05.2020 18:37
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31.05.2020 18:37
Стадион «Волгоград Арена» пройдет проверку на соответствие требования Стандарта РФС (СТО) "Футбольные стадионы". Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, стоимость закупки, осуществленной у единственного поставщика – РФС, составляет 120 тысяч рублей.
Отметим, что по итогам такой проверки стадиону будет присвоена определенная категория и выдан сертификат соответствия на определенный срок. Так, к примеру, стадион, на котором будут проводиться матчи ФНЛ, должен иметь сертификат соответствия не ниже 2-ой категории.
Напомним, что волгоградский «Ротор» впервые за 16 лет получил возможность играть в сезоне 2020-2021 гг. в Премьер-Лиге. Решение о досрочном завершении первенства ФНЛ было принято в середине мая исполкомом РФС. Волгоградский клуб вошел в ряд лучших команд страны автоматически, так как по результатам досрочно завершенного сезона ФНЛ, на момент последнего сыгранного 17 марта тура «Ротор» находится на 1-ом месте, на 2-ом «Химки». Эти команды получили возможность перейти в Премьер-лигу.
Тогда сообщалось, что есть одно условие - волгоградский клуб должен пройти лицензирование. Отмечалось, что в этом процессе важно наличие необходимой инфраструктуры, например, современного стадиона.
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